Son Dakika Haberleri: Motosiklet Kazası Kask Kamerasına Yansıdı

Motosiklet Kazası Kask Kamerasına Yansıdı

1 saat önce

KARABÜK'te, karlı ve çamurlu tepeyi tırmanmaya çalışan motosikletlinin tepetaklak olması ve buna arkadaşlarının kahkaha atması kask kamerasına yansıdı.

Motosiklet Kazası Kask Kamerasına Yansıdı, System.String[]
KARABÜK'te, karlı ve çamurlu tepeyi tırmanmaya çalışan motosikletlinin tepetaklak olması ve buna arkadaşlarının kahkaha atması kask kamerasına yansıdı. Motosiklet tutkunu 3 arkadaş Karabük Çamlıköy Köyü mevkiinde tepeyi tırmanmak istedi. Arkadaşlardan biri karlı ve çamurlu tepeyi tırmanmaya çalıştığı sırada tepetaklak oldu. Bunun üzerine 2 arkadaş uzun süre kahkaha attı. Tüm yaşanan bu anlar ise kask kamerasına yansıdı. - K

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 04:12 Kaynak: DHA

Karabük, Motosiklet, Güncel
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