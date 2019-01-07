Motosiklet Kazası Kask Kamerasına Yansıdı
1 saat önce
KARABÜK'te, karlı ve çamurlu tepeyi tırmanmaya çalışan motosikletlinin tepetaklak olması ve buna arkadaşlarının kahkaha atması kask kamerasına yansıdı.
KARABÜK'te, karlı ve çamurlu tepeyi tırmanmaya çalışan motosikletlinin tepetaklak olması ve buna arkadaşlarının kahkaha atması kask kamerasına yansıdı. Motosiklet
tutkunu 3 arkadaş Karabük
Çamlıköy Köyü mevkiinde tepeyi tırmanmak istedi. Arkadaşlardan biri karlı ve çamurlu tepeyi tırmanmaya çalıştığı sırada tepetaklak oldu. Bunun üzerine 2 arkadaş uzun süre kahkaha attı. Tüm yaşanan bu anlar ise kask kamerasına yansıdı. - K
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 04:12 Kaynak: DHA
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