Motosiklet kazası saniye saniye kameraya yansıdı - Son Dakika

Motosiklet kazası saniye saniye kameraya yansıdı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile motosiklet çarpıştı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücü ölümden döndü. O anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı Kaza, Yenice Mahallesi Dr. Halilbey Caddesi üzerinde meydana geldi. Uğur Koç idaresindeki 43 DB 510 plakalı özel otomobil ile Abdulkadir Mahmut'un kullandığı 16 KRL 26 plakalı paket servis motosikleti, cadde üzerinde çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile motosiklet sürücüsü motosikletten fırlayarak aracın üzerine düştü. Motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor. - BURSA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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