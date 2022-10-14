Kaza Salkımevler Mahallesi Ulukapı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ulukapı Mahallesinden şehir merkezi istikametine gitmekte olan Mehmet Demirel 'in kullandığı 07 ATZ 493 plakalı hafif ticari araç, Ulukapı istikametine seyir halindeki Habib Çetin'in kullandığı 07 JK 915 plakalı motosiklet ile çarpıştı.

Kaynak: İHA

Mehmet Demirel, Manavgat, Antalya, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Motosiklet kazasında 2 yaşındaki oğluyla ölümden döndü - Son Dakika

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