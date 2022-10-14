Motosiklet kazasında 2 yaşındaki oğluyla ölümden döndü - Son Dakika
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Motosiklet kazasında 2 yaşındaki oğluyla ölümden döndü

14.10.2022 12:37
Motosiklet kazasında 2 yaşındaki oğluyla ölümden döndü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü ve 2 yaşındaki oğlu yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü ve 2 yaşındaki oğlu yaralandı.

Kaza Salkımevler Mahallesi Ulukapı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ulukapı Mahallesinden şehir merkezi istikametine gitmekte olan Mehmet Demirel'in kullandığı 07 ATZ 493 plakalı hafif ticari araç, Ulukapı istikametine seyir halindeki Habib Çetin'in kullandığı 07 JK 915 plakalı motosiklet ile çarpıştı.

Kazada hurdaya dönen motosikletin sürücüsü Habib Çetin ile motosiklette yolcu olarak bulunan 2 yaşındaki oğlu Kerem Çetin yaralandı. Yaralılar, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Mehmet Demirel, Manavgat, Antalya, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Motosiklet kazasında 2 yaşındaki oğluyla ölümden döndü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Motosiklet kazasında 2 yaşındaki oğluyla ölümden döndü - Son Dakika
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