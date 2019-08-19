Son Dakika Haberleri: Motosiklet kazasında ağır yaralanan kadın yaşam savaşını kaybetti
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Motosiklet kazasında ağır yaralanan kadın yaşam savaşını kaybetti

1 saat önce

Sinop'ta geçen hafta motosikletin çarptığı Aysel Korkmaz, 4 gündür yattığı yoğun bakımda yaşam savaşını kaybetti.

Motosiklet kazasında ağır yaralanan kadın yaşam savaşını kaybetti, System.String[]
Sinop'ta geçen hafta motosikletin çarptığı Aysel Korkmaz, 4 gündür yattığı yoğun bakımda yaşam savaşını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Sinop'ta geçtiğimiz Perşembe'nin ilk saatlerinde Gelincik Mahallesi'nde E.Ö. idaresindeki motosikleti, o sırada çöp atmak için evinden çıkan Aysel Korkmaz'a çarptı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı Korkmaz'a yapılan ilk müdahalenin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesinde yoğun bakıma alındı. Korkmaz'ın, 4 gündür kaldığı yoğun bakımda bu sabah saatlerinde beyin ölümü gerçekleşti, ardından akşam 22.00 sıralarında ise tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - SİNOP
Sinop, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 11:10 Kaynak: İHA
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