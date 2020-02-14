Motosiklet kazasında ağır yaralanan Tuğrul kurtarılamadı - Son Dakika

OSMANİYE'de, motosikletin kontrolden çıkarak, devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan Tuğrul Yalım (20), 2 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Kazada motosikletin sürücüsü Mahmut Yavaş da hayatını kaybetmişti.

Kaza, 12 Ocak günü saat 01.00 sıralarında, Karaçay Mahallesi Güney Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Mahmut Yavaş'ın kullandığı 80 HJ 655 plakalı motosiklet, kontrolden çıkarak, devrildi. Kazada sürücü Mahmut Yavaş, olay yerinde hayatını kaybetti. Yavaş'ın arkasında yolculuk yapan arkadaşı Tuğrul Yalım ise ağır yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık görevlileri, Yalım'ı ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yalım, 2 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Tuğrul Yalım'ın cenazesi, otopsinin ardından toprağa verilecek.