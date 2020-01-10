Motosiklet kazasında ağır yaralandı, 1,5 yıl sonra hayatını kaybetti - Son Dakika
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Motosiklet kazasında ağır yaralandı, 1,5 yıl sonra hayatını kaybetti

6 saat önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 10 Ekim 2018 tarihinde meydana gelen kazada ağır yaralanan motosiklet sürücücü 1,5 yıl sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Motosiklet kazasında ağır yaralandı, 1,5 yıl sonra hayatını kaybetti, System.String[]

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 10 Ekim 2018 tarihinde meydana gelen kazada ağır yaralanan motosiklet sürücücü 1,5 yıl sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.


Çeltikçi'den İnegöl'e doğru seyir halinde olan Hüseyin Sancar idaresindeki 16 KCR 82 motosiklet, geri dönmeye çalıştı. Bu sırada karşı yönden gelen Cemil Z. idaresindeki 16 ABS 571 plakalı özel otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Motosiklet sürücüsü arabanın ön camına çarptıktan sonra metrelerce savrularak yere düştü. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ağır yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ağır yaralı motosiklet sürücüsü burada tedavi altına alındı. 1,5 yıldır tedavisi devam eden Hüseyin Sancar hayatını kaybetti. Ölüm haberini alan yakınları göz yaşlarına boğuldu. Öte yandan kaza anı ise çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansımıştı. - BURSA

Motosiklet, İnegöl, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 03:04 Kaynak: İHA
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