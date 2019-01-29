Son Dakika Haberleri: Motosiklet Kazasında Emre Öldü, Arkadaşı Yaralı

Motosiklet Kazasında Emre Öldü, Arkadaşı Yaralı

1 saat önce

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, kontrolden çıkıp, refüje çarpan motosikletin sürücüsü Emre Akkuş (18) yaşamını yitirirken, arkasındaki arkadaşı Emre Çokyaman (18) ise ağır yaralandı.

Motosiklet Kazasında Emre Öldü, Arkadaşı Yaralı, System.String[]
AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, kontrolden çıkıp, refüje çarpan motosikletin sürücüsü Emre Akkuş (18) yaşamını yitirirken, arkasındaki arkadaşı Emre Çokyaman (18) ise ağır yaralandı. İkilinin kasklarının takılı olmadığı belirlendi. 

Kaza, saat 01.00 sıralarında, Süleyman Demirel Bulvarı'nda meydana geldi. Kuşadası'ndan Selçuk yönüne giden Emre Akkuş'un kullandığı 35 ADR 141 plakalı motosiklet, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, refüje çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kask takmadıkları belirlenen motosiklet sürücüsü Emre Akkuş ile arkasındaki arkadaşı Emre Çokyaman yola fırladı. Akkuş, olay yerinde yaşamını yitirirken, arkadaşı Çokyaman da ağır yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, Çokyaman'ı ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Emre Çokyaman'ın sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi. Emre Akkuş'un cansız bedeni ise savcı ve polisin olay yerindeki incelemesinin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

- Aydın

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 10:59 Kaynak: DHA

Aydın, Kuşadası, Emre Akkuş, Akkuş, 3. Sayfa
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