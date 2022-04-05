Motosiklet kazasında hayatını kaybeden gazeteci Rauf Gerz son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Motosiklet kazasında hayatını kaybeden gazeteci Rauf Gerz son yolculuğuna uğurlandı

05.04.2022 17:58
Motosiklet kazasında hayatını kaybeden gazeteci Rauf Gerz son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden 56 yaşındaki gazeteci ve radyocu Rauf Gerz'in cenazesi toprağa verildi.

İstanbul'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden 56 yaşındaki gazeteci ve radyocu Rauf Gerz'in cenazesi toprağa verildi.

Gerz için Çengelköy Kerem Aydınlar Camisi'nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi.

Eşi Hatice ile oğlu Atahan Gerz'in taziyeleri kabul ettiği cenaze törenine Rauf Gerz'in ailesinin yanı sıra, yakınları, iş arkadaşları ve meslektaşları katıldı.

Gerz'in cenazesi namazın ardından Çengelköy Mezarlığı'na defnedildi.

Gazeteci ve radyocu Rauf Gerz, Sultangazi ilçesinde, kullandığı motosikletin otomobil ile çarpışması sonucu yaşamını yitirmişti.

Evli ve bir çocuk babası olan Gerz, uzun yıllar radyoculuk, havacılık muhabirliği ve havacılık sektöründe yöneticilik yapmıştı.

Rauf Gerz'in ölümüyle sonuçlanan trafik kazasında otomobil sürücüsü tutuklanmıştı.

Motosiklet kazasında hayatını kaybeden gazeteci Rauf Gerz son yolculuğuna uğurlandı
Motosiklet kazasında hayatını kaybeden gazeteci Rauf Gerz son yolculuğuna uğurlandı
Motosiklet kazasında hayatını kaybeden gazeteci Rauf Gerz son yolculuğuna uğurlandı
Motosiklet kazasında hayatını kaybeden gazeteci Rauf Gerz son yolculuğuna uğurlandı

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Çengelköy, İstanbul, Otomobil, Cenaze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Motosiklet kazasında hayatını kaybeden gazeteci Rauf Gerz son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Motosiklet kazasında hayatını kaybeden gazeteci Rauf Gerz son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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