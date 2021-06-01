Motosiklet kazasında hayatını kaybeden gençlerin cenazeleri memleketlerine gönderildi - Son Dakika

Avcılar'da motosiklet kazasında hayatını kaybeden Olcay Tokat ve arkadaşı Fatma Şule Tanrıverdi'nin cenazeleri memleketlerine gönderildi. Gençlerden geriye fotoğrafları kaldı.

Avcılar Ambarlı alt geçidinde dün yaşanan kazada kaldırıma çarpan motosikletten fırlayarak sürüklenen Olcay Tokat (19) ve arkadaşı Fatma Şule Tanrıverdi (15) hayatını kaybetmişti.

Kazanın ardından Tokat ve Tanrıverdi'nin cenazeleri Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin ardından cenazeler ailelere teslim edildi. Olcay Tokat'ın memleketi Ordu'da, Fatma Şule Tanrıverdi'nin ise Hatay Reyhanlı'da toprağa verileceği öğrenildi. Hayatını kaybeden gençlerden geriye fotoğrafları kaldı. - İSTANBUL