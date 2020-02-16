Motosiklet kazasında iki kuzen öldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Motosiklet kazasında iki kuzen öldü - Son Dakika

Motosiklet kazasında iki kuzen öldü

6 saat önce

Gaziantep'te motosikletin bariyerlere çarparak devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Gaziantep'te motosikletin bariyerlere çarparak devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Abdulkadir Since'nin (26) kullandığı plakası öğrenilemeyen motosiklet, havalimanı yolu Yeşilvadi Kavşağı'nda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletin sürücüsü ile arkasında oturan kuzeni Serkan Koç (23) ağır yaralandı.

Sağlık ekiplerince Abdülkadir Yüksel Devlet Hastanesi ile Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılar müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İki kuzenin cenazesi, Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Motosiklet kazasında iki kuzen öldü

Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 01:03 Kaynak: AA
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