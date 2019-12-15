MOTOSİKLET KAZASINDA ÖLEN AFGAN GENCİN CENAZESİ ADLİ TIP'TAN ALINDI - Son Dakika
Son Dakika Güncel MOTOSİKLET KAZASINDA ÖLEN AFGAN GENCİN CENAZESİ ADLİ TIP'TAN ALINDI - Son Dakika

MOTOSİKLET KAZASINDA ÖLEN AFGAN GENCİN CENAZESİ ADLİ TIP'TAN ALINDI

6 saat önce

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/Bağcılar TEM Otoyolu'nda motosiklet kazasında hayatını kaybeden Afganistan Kuzey Balkh Eyaleti Halk Sağlığı Müdürü Mirwais Rabi'nin oğlu Mir Shahzad Rabi'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

MOTOSİKLET KAZASINDA ÖLEN AFGAN GENCİN CENAZESİ ADLİ TIP'TAN ALINDI, System.String[]

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/

Bağcılar TEM Otoyolu'nda motosiklet kazasında hayatını kaybeden Afganistan Kuzey Balkh Eyaleti Halk Sağlığı Müdürü Mirwais Rabi'nin oğlu Mir Shahzad Rabi'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

Bağcılar TEM otoyolu İstoç Mevkii'nde motosiklet kazasında hayatını kaybeden Kuzey Balkh Eyaleti Halk Sağlığı Müdürü Mirwais Rabi'nin oğlu 18 yaşındaki Mir Shahzad Rabi'nin cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumuna getirilmişti. Buradaki işlemlerin ardından cenaze yakınlarına teslim edildi. Cenazeyi almak için Adli Tıp Kurumu önüne gelen Mir Shahzad Rabi'nin okul arkadaşları gözyaşı döktü.

Yakınları tarafından teslim alınan cenaze Arnavutköy Mezarlıklar Müdürlüğü Gasilhanesine götürüldü. Cenazenin konsolosluktaki işlemlerin ardından Afganistan'a götürüleceği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Cenazenin çıkışı

-Okul arkadaşlarının ağlaması

-Genel ve Detaylar


TEM Otoyolu, Afganistan, Bağcılar, Adli Tıp, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 04:56 Kaynak: DHA
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