Motosiklet kazasında ölen çiftin soruşturması;  minibüs şoförünün 15 yıl hapsi istendi - Son Dakika

Motosiklet kazasında ölen çiftin soruşturması;  minibüs şoförünün 15 yıl hapsi istendi

ÜMRANİYE'de TEM otoyolunun kenarında bekleyen minibüse çarptıktan sonra arkadan gelen özel halk otobüsünün altında kalarak yaşamını yitiren Çağan Çokcan ve eşi Dilek Dereli Çokcan'ın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

ÜMRANİYE'de TEM otoyolunun kenarında bekleyen minibüse çarptıktan sonra arkadan gelen özel halk otobüsünün altında kalarak yaşamını yitiren Çağan Çokcan ve eşi Dilek Dereli Çokcan'ın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Minibüs şoförü hakkında, "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Kalabalık minibüs görüntülerine isyan eden Bakan Koca, en çok vakanın olduğu 5 ili verdi
Fenerbahçe Beko, Sırp koç Igor Kokoskov ile anlaştı
Son Dakika: Türkiye'de 2 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi vefat etti, 1186 yeni vaka tespit edildi

Çağan Çokcan, Ümraniye TEM otoyolunda 10 Ocak 2010 tarihinde eşi Dilek Dereli Çokcan ile birlikte motosikletle seyir halinde iken yol kenarında bekleyen minibüse çarpmış, çarpmanın etkisi ile savrulan motosiklete arkadan gelen Özel Halk Otobüsü de çarparak sürüklemişti. Kazada Çokcan çifti yaşamını yitirdi. Minibüs şoförü Doğukan Y. ve Özel Halk Otobüsü şoförü C.O. hakkında soruşturma başlatılmış, gözaltına alınan  Doğukan Y.,, adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştı.

İKİSİ DE KUSURLU

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 10 Ocak 2020 tarihinde Çağan Çokcan'ın kullandığı motosikletin, şüpheli Doğukan Y., yönetimindeki araçla çarpıştığı, çarpışma sonucu Çağan Çokcan ve Dilek Dereli Çokcan'ın hayatını kaybettiği belirtildi.  Kazada yaşamını yitiren Çağan Çokcan'ın emniyet şeridini ve banketleri kullanma kuralını, şüpheli Doğukan Y'nin de  zorunlu hallerde gerekli önlemleri almadan duraklama ve park etme kuralını ihlal ettiği savunulan iddianamede, hem maktül hem de şüphelinin kazanın meydana gelmesinde kusurlu oldukları iddia edildi.

15 YILA KADAR HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASI İSTENDİ

İddianamede şüpheli Doğukan Y'nin  "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmaları istendi. Yol kenarında bekleyen minibüse çarpıp savrulan motosiklete çarpan Özel Halk Otobüsü şoförü C.O. hakkında takipsizlik kararı verildi.


- İstanbul
TEM Otoyolu, Ümraniye, Dereli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 13:46 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Motosiklet kazasında ölen çiftin soruşturması;  minibüs şoförünün 15 yıl hapsi istendi - Son Dakika

Son Dakika

19:58 Kalabalık minibüs görüntülerine isyan eden Bakan Koca, en çok vakanın olduğu 5 ili verdi 19:49 Fenerbahçe Beko, Sırp koç Igor Kokoskov ile anlaştı 19:37 Son Dakika: Türkiye'de 2 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi vefat etti, 1186 yeni vaka tespit edildi 19:22 Kulüpler Birliği Başkanı Sepil: Yabancı kuralı TFF'nin izniyle önümüzdeki sezon 12'ye iniyor 19:20 Sevgilisini darbeden Ozan Güven'e bir tepki de Hadise'den geldi 18:55 ABD'li uzmandan korona vakalarındaki artışla ilgili uyarı: En kötü fırlayışın çok daha ötesinde 18:44 Nuri Alço, kendisinden 33 yaş küçük sevgilisi Burcu Sezginoğlu ile evlendi 18:33 Monaco'nun çağırdığı Onyekuru, Trabzonspor maçında oynayamayacak 18:08 Sağlık Bakanlığı, koronavirüs vakalarının bölgelere göre dağılımını paylaştı 17:57 Yerli otomobil, AB'den sonra Çin Patent Kurumu tarafından da tescillendi 17:45 Zihinsel engelli kadına özel bakım merkezinde işkence! Gözlerini oymuşlar 17:42 Aydın'da termometreler 52 dereceyi gösterdi, vatandaşlar sığınacak gölge aradı 16:20 Beyaz Saray'ın etrafını fareler kuşattı 15:54 9 yıl boyunca bebek bekleyen çiftin ikizlerini, kıskançlık krizine giren köpekleri parçaladı 14:07 İngiltere, Venezuela'nın 1 milyar euroluk altınlarına el koydu
İngiliz şirketler son 2 günde 12 bin kişi işten çıkartma kararı aldı
14:01
"Kilolusun" diyerek eleştirilen Pelin Karahan, bikinili poz vererek karın kaslarını sergiledi
13:56
WhatsApp kullanıcılarını şımartmaya devam ediyor! 3 yeni özellik daha geliyor
13:14
Bakanlık, vatandaşı isyan ettiren 2. el araç ve konut fiyatlarındaki yükseliş için beklenen adımı atıyor
12:22
Minik İkranur'un babası cinayeti işaret etti: Konuşacağı için öldürülmüş olabilir
12:20
Bayburt'ta tesadüfen keşfedilen 'kehribar' için bir çok ülke sıraya girdi
10:42
Bu kare uluslararası kamuoyunda infial yarattı! 3 yaşındaki çocuğu, öldürdükleri dedesinin göğsüne oturtup fotoğraf çektiler
10:15
Mehmet Metiner'den canlı yayında Erdoğan gafı! Ahmet Hakan "Söyleyemezsiniz" diye uyardı
08:44
Kovid-19'dan son 24 saatte Brezilya'da 1038, Meksika'da 741, Hindistan'da 434 kişi öldü
08:21
Kim Jong-Un'un eşinin uygunsuz fotoğrafları, iki ülkeyi savaşın eşiğine getirdi
08:00
Atatürk'ün İdeal Cumhuriyet Köyü Projesi Ankara'da MHP'li başkan tarafından hayata geçiriliyor
07:42
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2020 20:03:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Motosiklet kazasında ölen çiftin soruşturması;  minibüs şoförünün 15 yıl hapsi istendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]