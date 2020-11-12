Motosiklet kazasında ölen kadın, koşarak aniden yola çıkmış - Son Dakika

Motosiklet kazasında ölen kadın, koşarak aniden yola çıkmış

12.11.2020 15:03
Motosiklet kazasında ölen kadın, koşarak aniden yola çıkmış, System.String[]

DENİZLİ'de, yolun karşısına geçmeye çalışan Sultan Karahan'a (41) motosikletlinin çarpıp, ölümüne neden olduğu kazanın, otomobilin araç kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

DENİZLİ'de, yolun karşısına geçmeye çalışan Sultan Karahan'a (41) motosikletlinin çarpıp, ölümüne neden olduğu kazanın, otomobilin araç kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, karşıya geçmek için koşarak aniden yola çıkan Karahan'a motosikletin çarptığı anlar yer aldı.

Kaza, dün saat 07.30 sıralarında, Merkezefendi ilçesine bağlı Kayalar Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. Güvenlik görevlisi Sefa Çegeli'nin (42) kullandığı 20 AEP 952 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmek isteyen Sultan Karahan'a çarptı. Kazada Karahan, yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

METRELERCE SÜRÜKLENMİŞLER

Sultan Karahan'ın hayatını kaybettiği kazanın, yoldan geçen otomobilin araç kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, karşıya geçmek için koşarak aniden yola çıkan Karahan'a motosikletin çarptığı anlar yer aldı. Çarpmanın ardından Sultan Karahan ile yola düşen motosiklet sürücüsü Sefa Çegeli'nin metrelerce sürüklenme anları da görüntülere yansıdı.


Motosiklet kazasında ölen kadın, koşarak aniden yola çıkmış
Motosiklet kazasında ölen kadın, koşarak aniden yola çıkmış
Motosiklet kazasında ölen kadın, koşarak aniden yola çıkmış
Motosiklet kazasında ölen kadın, koşarak aniden yola çıkmış
Motosiklet kazasında ölen kadın, koşarak aniden yola çıkmış

Kaza, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Motosiklet kazasında ölen kadın, koşarak aniden yola çıkmış - Son Dakika


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