Son Dakika Haberleri: Motosiklet Kazasında Ölen Liseli, Gözyaşları Arasında Toprağa Verildi

Motosiklet Kazasında Ölen Liseli, Gözyaşları Arasında Toprağa Verildi

22 dakika önce

Dün gece saatlerinde Manisa'nın Selendi ilçesinde motosikleti ile kaza yaparak yaşamını yitiren 16 yaşındaki lise öğrencisi Muammer Başyiğit, arkadaşları ve sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi.

Motosiklet Kazasında Ölen Liseli, Gözyaşları Arasında Toprağa Verildi, System.String[]
Dün gece saatlerinde Manisa'nın Selendi ilçesinde motosikleti ile kaza yaparak yaşamını yitiren 16 yaşındaki lise öğrencisi Muammer Başyiğit, arkadaşları ve sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi. Sınıf arkadaşları Muammer Başyiğit'in tabutunun başından bir an olsun ayrılmayarak taziyeleri kabul etti.

Baba evinde helallik alınan Selendi Çok Programlı Anadolu Lisesi 1. sınıf öğrencisi 16 yaşındaki Muammer Başyiğit, merkez Çarşı Camisi'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası arkadaşları ve sevenlerin gözyaşları arasında Selendi Aile Kabristanlığında toprağa verildi.

Cenazeye katılan Selendi Kaymakamı Can Atak acılı aileye başsağlığı dilerken, arkadaşları Muammer Başyiğit'in başından bir an olsun ayrılmayarak taziyeleri kabul etti. Baba Talip Başyiğit taziyeleri kabul ederken, ayakta durmakta zorlandı. Anne Selma Utangan'ın ise fenalaşarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Kaza

Kaza, dün gece yarısı Manisa'nın Selendi ilçesinde çevre yolu sanayi bölgesinde meydana geldi. 16 yaşındaki Muammer Başyiğit sanayi sitesinden ilçe merkezindeki evine doğru giderken virajı alamayarak önce kaldırıma çıktı, ardından da elektrik trafosuna çarparak asfalt zemine düştü. Düşmenin etkisiyle ağır yaralanan Muammer Başyiğit İlçe Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 04:36 Kaynak: İHA

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