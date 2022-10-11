Motosiklet kazasında ölen şampiyon kick boksçu defnedildi

Urla Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu olan Mahmut Soysüllü, 22-27 Haziran 2022'de Kocaeli 'de düzenlenen Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda 81 kilo genç erkekler full contact kategorisinde şampiyon olmuştu.

Cenaze törenine, Soysüllü'nün yakınları ve arkadaşları, eski CHP İzmir Milletvekili Bülent Baratalı , Urla İlçe Milli Eğitim Müdürü İzzet Gündüz, Urla Müftüsü Ayhan Ermiş ile diğer ilgililer katıldı.

Kaynak: AA

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