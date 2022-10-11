Motosiklet kazasında ölen şampiyon kick boksçu defnedildi - Son Dakika
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Motosiklet kazasında ölen şampiyon kick boksçu defnedildi

11.10.2022 15:45
Motosiklet kazasında ölen şampiyon kick boksçu defnedildi

İzmir'in Urla ilçesinde, motosiklet kazasında yaşamını yitiren şampiyon kick boksçu Mahmut Soysüllü'nün (17) cenazesi toprağa verildi.

İzmir'in Urla ilçesinde, motosiklet kazasında yaşamını yitiren şampiyon kick boksçu Mahmut Soysüllü'nün (17) cenazesi toprağa verildi.

Soysüllü'nün cenazesi, Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından aile yakınlarına teslim edildikten sonra Çarşı Hoca Ali Camii'ne getirildi.

Anne İlknur ve baba Osman Soysüllü, taziyeleri kabul etti.

Genç sporcunun naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Kuşçular Akpınar Mezarlığında defnedildi.

Cenaze törenine, Soysüllü'nün yakınları ve arkadaşları, eski CHP İzmir Milletvekili Bülent Baratalı, Urla İlçe Milli Eğitim Müdürü İzzet Gündüz, Urla Müftüsü Ayhan Ermiş ile diğer ilgililer katıldı.

Dün kullandığı motosikletle Kalabak Mahallesi'nde kontrolden çıkarak refüje çarpan Mahmut Soysüllü, kaza yerinde yaşamını yitirmişti.

Urla Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu olan Mahmut Soysüllü, 22-27 Haziran 2022'de Kocaeli'de düzenlenen Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda 81 kilo genç erkekler full contact kategorisinde şampiyon olmuştu.

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Kaynak: AA

Hisarcık, İzmir, Urla, Güncel, Son Dakika

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