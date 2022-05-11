Son dakika haberleri... Motosiklet kazasında ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Motosiklet kazasında ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi

11.05.2022 14:16
Son dakika haberleri... Motosiklet kazasında ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi

Son dakika gündem haberine göre Kilis'te motosikletin çarptığı yayanın ardından motosiklet sürücüsü de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kilis'te motosikletin çarptığı yayanın ardından motosiklet sürücüsü de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Dün akşam saatlerinde krem Çetin Mahallesi Çevreyolu üzerinde yabancı uyruklu İbrahim Aişe (22) yönetimindeki 79 MA 3570 plakalı motosiklet, karşıdan karşıya geçmeye çalışan yabancı uyruklu Muhammed Kebi'ye (62) çarparak olay yerinde ölümüne neden olmuştu. Motosikleti yaklaşık 50 metre sürüklenen sürücü İbrahim Aişe de kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

(Mehmet Ali Dağ-İHA)

Son dakika haberleri... Motosiklet kazasında ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi
Son dakika haberleri... Motosiklet kazasında ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi

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Motosiklet, Kilis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Motosiklet kazasında ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi - Son Dakika


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