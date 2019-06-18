Son Dakika Haberleri: Motosiklet kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi
Son Dakika Güncel Haber

Motosiklet kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi

1 saat önce

İZMİR'in Buca ilçesinde motosikletin park halindeki otobüse çarptığı kazada, ölü sayısı 2'ye çıktı.

Motosiklet kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi, System.String[]
İZMİR'in Buca ilçesinde motosikletin park halindeki otobüse çarptığı kazada, ölü sayısı 2'ye çıktı. Motosiklet sürücüsü Vedat Özer'in ardından, kaza sırasında arkasında oturan Orhan Seyrek (36) de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Kaza, Pazar günü saat 23.00 sıralarında Çamlık Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede kahve işleten Vedat Özer, iş çıkışı arkadaşı Orhan Seyrek'i de aldıktan sonra motosikletiyle eve gitmek için yola çıktı. Özer yönetimindeki 35 ACZ 240 plakalı motosiklet, Onat Caddesi'nde sürücüsünün kontrolünden çıkıp, park halindeki 35 S 95142 plakalı otobüse çarptı. Kazada, Özer ve Seyrek yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan Özer, Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Seyrek ise Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan evli ve 1 çocuk babası Vedat Özer, yaşamını yitirdi.
Tedavisi süren Orhan Seyrek de doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.


- İzmir
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 10:05 Kaynak: DHA
Buca, Motosiklet, İzmir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye'nin en büyük otoyol projesi İstanbul-İzmir otobanı 8 Ağustos'ta açılacak Sevgilisini öldürüp intihar etmişti, dehşet evinden görüntüler ortaya çıktı! Pompalı dehşeti saçan şahıs eski eşini ve eşinin sevgilisini öldürüp, intihar etti Aşırı sıcaklar yüzünden ölenlerin sayısı 2 günde 78'e ulaştı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.6.2019 11:39:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Motosiklet kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]