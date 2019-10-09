Motosiklet kazasında yaralanan genç hayatını kaybetti

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde motosiklet kazasında yaralanan 19 yaşındaki Ahmet İ. kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



Kaza, 3 gün önce Kovancılar ilçesi Çakırkaş köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 AAT 679 plakalı motosiklet ile plakasız motosiklet çarpıştı. Kazada 19 yaşındaki Ahmet İ. ağır yaralandı. Elazığ'da hastanede tedavi altına alınan genç, doktorların tüm müdahalesine rağmen bugün hayatını kaybetti.



Kaza ile ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - ELAZIĞ