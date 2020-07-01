Motosiklet kazasında yaralanan Iraklı işçi hayatını kaybetti - Son Dakika

Motosiklet kazasında yaralanan Iraklı işçi hayatını kaybetti
Şanlıurfa'da motosikletiyle kaza yapan Irak uyruklu inşaat işçisi hayatını kaybetti.
Şanlıurfa'da motosikletiyle kaza yapan Irak uyruklu inşaat işçisi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre kaza, merkez Karaköprü ilçesi Seyrantepe Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Iraklı Sabah Şurtani'nin (21) kullandığı plakasız motosiklet devrildi. Kazada ağır yaralanan Şurtani, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Sabah Şurtani'nin, 5 yıldır Şanlıurfa'da inşaat işçiliği yaparak geçimini sağladığı öğrenildi. - ŞANLIURFA
Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 12:49 Kaynak: İHA
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