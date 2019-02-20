Son Dakika Haberleri: Motosiklet Kazasında Yaralananlara İlk Müdahaleyi Başkan Adayı Yaptı

Motosiklet Kazasında Yaralananlara İlk Müdahaleyi Başkan Adayı Yaptı

12 dakika önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında yaralanan 2 kişiye ilk müdahaleyi, AK Parti Bodrum Belediye Başkan Adayı Dr. Tahir Ateş yaptı.

Motosiklet Kazasında Yaralananlara İlk Müdahaleyi Başkan Adayı Yaptı, System.String[]
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında yaralanan 2 kişiye ilk müdahaleyi, AK Parti Bodrum Belediye Başkan Adayı Dr. Tahir Ateş yaptı.

Kadriye Kalaycı yönetimindeki 34 FA 4820 plakalı motosiklet, Konacık Atatürk Bulvarı'nda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada, sürücü Kalaycı ile motosikletteki Dilek Cömert hafif şekilde yaralandı.

Yaralılara ilk müdahale, olay yerine yakın olan AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'nde seçim çalışmalarını sürdüren Belediye Başkan Adayı Ateş tarafından yapıldı.

Yaralılar daha sonra olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince Bodrum Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 08:42 Kaynak: AA

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