Son Dakika Haberleri: Motosiklet kazasında yaralanmıştı hayatını kaybetti
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Motosiklet kazasında yaralanmıştı hayatını kaybetti

58 dakika önce

Trabzon'un Araklı ilçesinde beş gün önce motosikletiyle kaza geçirerek ağır yaralanan 20 yaşındaki genç, hayat mücadelesini kaybetti.

Motosiklet kazasında yaralanmıştı hayatını kaybetti, System.String[]

Trabzon'un Araklı ilçesinde beş gün önce motosikletiyle kaza geçirerek ağır yaralanan 20 yaşındaki genç, hayat mücadelesini kaybetti.


Kaza, ilçeye bağlı Yolgören Mahallesinde meydana gelmişti.


Edinilen bilgiye göre, motosikletiyle seyir halinde olan Orhan Ayar, petrol ofisi kavşağında bir otomobille çarpışması sonucu ağır şekilde yaralanarak hastaneye kaldırıldı.


Hastanede beş gündür yaşam mücadelesi veren Ayar, hayatını kaybederken ölümü ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.


Ayar, Sürmene ilçesinde eski camide kılınacak cenaze namazının ardından Dirlik Mahallesindeki aile kabristanlığına defnedilecek.


Öte yandan kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - TRABZON

Trabzon, Araklı, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 03:33 Kaynak: İHA
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