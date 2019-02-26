Son Dakika Haberleri: Motosiklet Kullanıcıları ve Sporları Federasyonuna Yeni Başkan

Motosiklet Kullanıcıları ve Sporları Federasyonuna Yeni Başkan

1 saat önce

Motosiklet Kullanıcıları ve Sporları Federasyonunun (MKSF) yeni başkanı Mehmet Ramiz Nevrekop oldu.

Motosiklet Kullanıcıları ve Sporları Federasyonuna Yeni Başkan, System.String[]
Motosiklet Kullanıcıları ve Sporları Federasyonunun (MKSF) yeni başkanı Mehmet Ramiz Nevrekop oldu.

MKSF'den yapılan açıklamada, eski başkan Özgür Candar'ın aday olmadığı olağanüstü genel kurulda, Mehmet Ramiz Nevrekop'un başkanlığa seçildiği bildirildi.

Federasyonun yeni yönetim kurulunda Mustafa Özdemir (başkan yardımcısı), Özkan Kandemir (genel sekreter), Salih Kılıç (sayman), Turgut Ay (basın sözcüsü), Tanju Çeliksoy (spor koordinatörü), Semih Tevs'in (eğitim koordinatörü) de yer aldığı kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 02:17 Kaynak: AA

Motosiklet, Yenikadinda Gösterme, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Valbuena'yla Sözleşme Yenilenmesini İstedi Cihat Arslan, Bosna Hersek Liginde

Beşiktaş Yönetiminin Şampiyonluk Umutları Bitti Fenerbahçe 3. Golü Attı, Markette Maçı İzleyen Baba-Oğul Çılgına Döndü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.2.2019 15:28:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Motosiklet Kullanıcıları ve Sporları Federasyonuna Yeni Başkan
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]