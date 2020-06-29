Motosiklet kullanırken kalp krizi geçirip, öldü - Son Dakika

Motosiklet kullanırken kalp krizi geçirip, öldü

ÇORUM'da üç tekerli motorsikletiyle giderken kalp krizi geçiren Yaşar Ulukavaklı (53), yaşamını yitirdi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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