Motosiklet kullanmayı bilmeyen ve motosiklet çalan hırsızın komik anları kameralarda - Son Dakika
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Motosiklet kullanmayı bilmeyen ve motosiklet çalan hırsızın komik anları kameralarda

31.03.2022 10:09
Motosiklet kullanmayı bilmeyen ve motosiklet çalan hırsızın komik anları kameralarda

Bursa'da motosiklet kullanmayı bilmeyen hırsızlık şüphelisi, motosiklet çalınca ortaya komik anlar çıktı.

Bursa'da motosiklet kullanmayı bilmeyen hırsızlık şüphelisi, motosiklet çalınca ortaya komik anlar çıktı. Bu anlar kameralara yansıdı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, şüpheli şahıs motosikleti çaldıktan sonra hızlıca kaçmak bölgeden kaçmak istedi. Motosiklet ile kaçmak isterken park halindeki araçlara çarpan acemi hırsız, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Hırsız güçlükle de olsa motosikleti çalarak kayıplara karıştı. Bursa Polisi de olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlattı - BURSA

Motosiklet kullanmayı bilmeyen ve motosiklet çalan hırsızın komik anları kameralarda
Motosiklet kullanmayı bilmeyen ve motosiklet çalan hırsızın komik anları kameralarda
Motosiklet kullanmayı bilmeyen ve motosiklet çalan hırsızın komik anları kameralarda
Motosiklet kullanmayı bilmeyen ve motosiklet çalan hırsızın komik anları kameralarda
Motosiklet kullanmayı bilmeyen ve motosiklet çalan hırsızın komik anları kameralarda

YORUMLAR
500
Bursa'nın motosiklet sporu konusunda tesis ve pist sıkıntısı var Bursa'nın motosiklet sporu konusunda tesis ve pist sıkıntısı var KUMAR OYNATILAN KIRAATHANEYE BASKIN KUMAR OYNATILAN KIRAATHANEYE BASKIN

Motosiklet, Yıldırım, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Motosiklet kullanmayı bilmeyen ve motosiklet çalan hırsızın komik anları kameralarda - Son Dakika


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