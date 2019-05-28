Motosiklet Kulübü Başkanı Özsüvariler hayatını kaybetti
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İZMİR Motosiklet Kulübü Başkanı Salih Özsüvariler, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 10:02 Kaynak: DHA
İZMİR Motosiklet
Kulübü Başkanı Salih Özsüvariler, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Özsüvariler'in cenazesi, bugün kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. İzmir
'de oturan ve turizm işiyle uğraşan İzmir Motosiklet Kulübü Başkanı Salih Özsüvariler, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Salih Özsüvariler için bugün ikindi vaktinde, İlahiyat Fakültesi Camiisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Özsüvariler'in aile yakınlarının yanı sıra, çok sayıda motorcu dostuda katıldı. Kılınan cenaze namazı ve helallik alınmasının ardından, Özsüvariler'in cenazesi, Zeytinalanı Mezarlığı'na defnedildi.
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