Son Dakika Haberleri: Motosiklet kulübü konvoyu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçti
Son Dakika Güncel Motosiklet kulübü konvoyu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçti

Motosiklet kulübü konvoyu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçti

1 saat önce

Bağdat Caddesinde başlayan geçişten görüntüler Motosikletlerin 15 Temmuz Şehitler Köprüsünden geçişlerinin drone görüntüleri İSTANBUL -Türkiye Motosiklet Platformu üyeleri, Cumhuriyetin 96. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kortej oluşturdu.

Bağdat Caddesinde başlayan geçişten görüntüler

Motosikletlerin 15 Temmuz Şehitler Köprüsünden geçişlerinin drone görüntüleri İSTANBUL - Türkiye Motosiklet Platformu üyeleri, Cumhuriyetin 96. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kortej oluşturdu. Bağdat Caddesi'nde bir araya gelen platform üyeleri, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçti.

Motosiklet kulübü konvoyu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçti

Motosiklet, Bağdat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.10.2019 02:27 Kaynak: AA
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