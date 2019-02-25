Motosiklet Kulübü Üyelerinden Kan Bağışı

OSMANİYE (AA) – Osmaniye Motosiklet Kulübü üyeleri, kan bağışında bulundu.

OSMANİYE (AA) – Osmaniye Motosiklet Kulübü üyeleri, kan bağışında bulundu.





Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Türk Kızılayı Evi'ni ziyaret eden kulüp üyeleri, kan bağışında bulundu.





İl Sağlık Müdürü Hasan Öznavruz, kan vermenin sayısız faydası olduğunu söyledi.





Kan bağışı kampanyasına destek veren motosiklet kulübü üyelerine teşekkür eden Öznavruz, "Özellikle kan bağışını alışkanlık haline getirenlerin kemik iliklerinin sürekli aktif kalması sebebiyle kan verdikleri insanlara da şifa olduğunu biliyoruz. Kan, kaynağı insan olduğu için kentimizde halkımızın Kızılayımızın düzenlediği kan bağışına destek verdiğini görüyoruz. Kurum olarak Acil Tıp Teknisyenleri Derneğimizin 112 ile yaptığı kampanyalara da destek verdik. Kan bağışında bulunan Motosiklet Kulübü üyelerine teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.





Türk Kızılayı Orta Akdeniz Bölgesi Kan Merkezi Müdürü Dr. Tunçhan Demir ise, bu yıl 2 milyon 800 bin ünite kan toplanmasının hedeflendiğini dile getirdi.





Kan bağışında bulunanlara teşekkür eden Demir, "Bölgemizde Adana, Mersin, Hatay, Osmaniye'ye hizmet ederek 225 bin ünite kan ihtiyacını topluyoruz. Yine bölgemizde bulunan 82 hastanenin de kan ihtiyacını karşılıyoruz. Osmaniye halkının kan bağışı desteğinin en üst seviyede olduğunu görüyoruz. Geçen yıl kentte 18 bin ünite kan ihtiyacını toplayıp ildeki kan ihtiyacını karşılamış olduk" dedi.



Osmaniye Motosiklet Kulübü Başkanı Serkan Doğan da "Yardımsever olmak kanımızda var" teması ile kan bağışı kampanyasına destek verdiklerini belirtti.

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