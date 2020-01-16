Motosiklet Kulübü üyelerinden Kaymakam Çalık'a ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Motosiklet Kulübü üyelerinden Kaymakam Çalık'a ziyaret - Son Dakika

Motosiklet Kulübü üyelerinden Kaymakam Çalık'a ziyaret

6 saat önce

Erdek Motosiklet Kulübü üyeleri, Erdek Kaymakamı Ekrem Çalık'ı makamında ziyaret ettiler.

Motosiklet Kulübü üyelerinden Kaymakam Çalık'a ziyaret, System.String[]

Erdek Motosiklet Kulübü üyeleri, Erdek Kaymakamı Ekrem Çalık'ı makamında ziyaret ettiler. Erdek Motosiklet Kulübü üyeleri, Kaymakam Çalık'a yaptıkları ziyarette, Mayıs ayında ilçede düzenlenecek olan 1.Erdek Motosiklet Festivali hakkında bilgiler verdiler. Kaymakam Çalık'ta, Erdek'in böyle bir organizasyona ev sahipliği yapmasından memnuniyet duyacaklarını belirterek kulüp üyelerine ziyaretleri için teşekkür etti.


Erdek Kaymakamı Ekrem Çalık'a yaptıkları ziyareti değerlendiren Erdek Motosiklet Kulübü Başkanı Erdek'te 29-30-31 Mayıs 2020 tarihleri arasında düzenlenecek olan Motosiklet Festivali hakkında bilgi vermek üzere Kaymakam Ekrem Çalık'ı makamında ziyaret ettiklerini söyledi. Erdek'in uzun süredir böyle bir etkinliğe ev sahipliği yapmadığını, Erdek Motosiklet Kulübü tarafından böyle bir etkinliğe ilk defa ev sahipliği yapacağının Kaymakam Çalık'la paylaşıldığını ifade eden Üner, "Erdek'in coğrafi olarak çok kozmopolit bir noktada olduğunu çevre illerden ve yurt dışından dönüşlerin ve katılımların olumlu olduğunu Kaymakamımız Çalık'a aktardık. Biz kulüp olarak festivale katılımın çok yoğun olmasını bekliyoruz. Yaz sezonu öncesi olması nedeniyle üç gün boyunca devam edecek festival, ilçemize ekonomik olarak da destek verecektir. Tüm federasyon ve grupların festival takviminde yer aldığını ve festival öncesi, sonrasında Erdek adını yaklaşık 10 ay boyunca duyuracaktır. Bizler kulüp üyeleri olarak halkımızdan ve yetkililerden sadece manevi destek bekliyoruz" diye konuştu.


Festivalde ne olacak


Motosiklet Festivali 29-30-31 Mayıs 2020 tarihleri arasında Erdek'te 3 gün sürecek. Festival insanların daha çok iç içe kaynaşması, dost sohbetlerin edilmesi amacıyla gerçekleşecek bir aktivite olacak. Festival kapsamında 29 Mayıs Cuma günü Mericeyn sahne alacak ve devamında Necati ve Saykolarla bu gece sonlanacak. 30 Mayıs Cumartesi akşamı ise Narkoz gurubu ve ardından Doğukan Manço Dj performansında bulunacaktır. Gündüz ise deniz aktiviteleri ve çeşitli yarışmalar yapılarak Erdek'in koyları gezmek amacı ile tekne turları ile Kapıdağ turları düzenlenecek. Üç gün iki gece sürecek olan festivalde çadırlı kamp yapılacak. - BALIKESİR

Ekrem Çalık, Motosiklet, Erdek, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 11:19 Kaynak: İHA
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