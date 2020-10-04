İstanbul'da motosiklet kulübü üyelerinden gönüllü askerlik başvurusu - Son Dakika

İstanbul'da motosiklet kulübü üyelerinden gönüllü askerlik başvurusu
İSTANBUL'da motor kulübü üyesi bir grup, Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına karşı düzenlediği saldırıları protesto etti.
İSTANBUL'da motor kulübü üyesi bir grup, Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına karşı düzenlediği saldırıları protesto etti.
Saraçhane Parkı'nda toplanan yaklaşık 100 motosikletçi, konvoy eşliğinde Levent'te bulunan Azerbaycan İstanbul Başkonsolosluğu'na geldi. Azerbaycan ordusunun işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyona destek verdi. Grup basın açıklaması yaparak Ermenistan'ın düzenlediği saldırıları lanetleyen sloganlar attı. Yapılan açıklamanın ardından grup içinde toplanan gönüllü askerlik dilekçeleri, Azerbaycan Başkonsolosluğu'na teslim edildi.
- İstanbul
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Haber Yayın Tarihi: 04.10.2020 17:21 - Kaynak: DHA
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