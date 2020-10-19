Motosiklet Kulübünden eğitim yardımı - Son Dakika

Motosiklet Kulübünden eğitim yardımı
19.10.2020 17:40
İstanbul'dan Mustafakemalpaşa'ya ziyarete gelen Motorsiklet Kulübü üyeleri, Devecikonağı İlk ve Ortaokulu öğrencilerine boya, kırtasiye ve dezenfekte malzemesi bağışında bulundu.
İstanbul'dan Mustafakemalpaşa'ya ziyarete gelen Motorsiklet Kulübü üyeleri, Devecikonağı İlk ve Ortaokulu öğrencilerine boya, kırtasiye ve dezenfekte malzemesi bağışında bulundu.
İstanbul ve çevre vilayetlerde faaliyet gösteren Cbf 150 Tuning Motorsiklet Kulübü üyeleri, pandemi sürecinde öğrencilerin yanında olmak için Devecikonağı İlk ve Ortaokulunun eksiklerini tamamladı. Kulüp üyelerini ilçede ağırlayan Belediye Başkan Yardımcısı Fatma Kocaman, "Ülke olarak zor zamanlardan geçtiğimiz günlerde evlatlarımıza yapılan yardım çok anlamlıydı. Hayırsever motorcularımıza şahsım ve vatandaşlarımız adına teşekkür ediyorum" dedi. - BURSA
Son Dakika Mourinho, Gareth Bale'ın adını duyunca küplere bindi: Artık yeter Trump ile görüşmek isteyen şahıs, Trump Tower'e çıkarak intihara kalkıştı "Saplantılı" aşığı tarafından katledilen Hazal Tektaş'ın son görüntüleri ortaya çıktı Michaela Osberg, eşi Loret Sadiku'yu oynatmayan Kasımpaşa hocası Mehmet Altıparmak'a tepki gösterdi İmamoğlu'nun 2020 diye paylaştığı fotoğraf 2014 yılına ait çıktı 8 aylık kızı 7. kez ameliyat olan Sinan Özen, son durumu anlattı: Mecalimiz kalmadı Yumurtanın ardından tavuk fiyatları da zamlandı Türkiye'nin Azerbaycan ve Kırım hamleleri Rus basınını rahatsız etti: Moskova'nın nüfuz alanına görülmemiş bir atılım var