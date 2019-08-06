Son Dakika Haberleri: Motosiklet, kum yüklü tırın altına girdi: 1 ölü
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Motosiklet, kum yüklü tırın altına girdi: 1 ölü

1 saat önce

Motosiklet, kum yüklü tırın altına girdi: 1 ölüKASTAMONU - Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında tırın altına giren motosikletli hayatını kaybetti.

Motosiklet, kum yüklü tırın altına girdi: 1 ölü
KASTAMONU - Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında tırın altına giren motosikletli hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Çevlik köyü kavşağında Recep Odun idaresindeki 37 KL 654 plakalı motosiklet, kontrolden çıkarak Kemal K. yönetimindeki 37 KK 002 plakalı kum yüklü tırın altına girdi. Kazada motosiklet sürücüsü Recep Odun, olay yerinde hayatını kaybetti. Motosikletin hurdaya döndüğü kazada tırın dorsesi devrilirken, kumlar ise yola savruldu.
Kaza sonrası jandarma ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulundu. Kaza nedeniyle İstanbul- Samsun yolu D-100 karayolunda araç trafiği, tek şeritten sağlandı.
Motosiklet, Tosya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 09:28 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Av tüfeğiyle dayısının oğlunu öldüren katil: Korkutmak istedim
Üvey annesini öldüren cezaevi firarisi yakalandı 13 yaşındaki çocuğu öldüren katilin cinsel istismardan yargılandığı ortaya çıktı Kadın kılığında hapishaneden kaçmaya çalışan çete lideri hücresinde ölü bulundu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.8.2019 22:45:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Motosiklet, kum yüklü tırın altına girdi: 1 ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]