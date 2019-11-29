Son Dakika Haberleri: Motosiklet macerası ölümle bitti
Son Dakika 3. Sayfa Motosiklet macerası ölümle bitti - Son Dakika

Motosiklet macerası ölümle bitti

7 saat önce

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı.

Motosiklet macerası ölümle bitti, System.String[]

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı.


Kaza, gece saat 03.30 sıralarında Alaplı-Ereğli karayolunun plajlar bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Alaplı ilçesinden Ereğli ilçesi istikametine seyir halinde olan Eren Kılınçsarı (18) idaresindeki 59 KB 161 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, arkadaşı Tayfun Çetin yönetimindeki 16 KMP 161 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yaralanan 2 motosiklet sürücüsü vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralı motor sürücüsü Tayfun Çetin'in hayati tehlikesi bulunmazken sürücü Eren Kılınçsarı ise hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Savcılık kazayla ilgili soruşturma başlattı. - ZONGULDAK

Zonguldak, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 12:07 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Denizli Fashion Week renkli finalle sona erdi
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a tepki: Beyin ölümünü kontrol ettir Üniversite'nin temel atma töreninde Erdoğan, Bakan Kurum'u uyardı: İnşaatın bitiş tarihini yazılı istiyorum İBB'de işten çıkarılan işçiler, 100 bin imza topladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2019 19:19:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Motosiklet macerası ölümle bitti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]