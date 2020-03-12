Motosiklet minibüse çarptı: 2 yaralı - Son Dakika

Motosiklet minibüse çarptı: 2 yaralı
6 saat önce
Adana'da bir motosikletin minibüse çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 02:31 Kaynak: İHA
Adana'da bir motosikletin minibüse çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, kaza Seyhan Nehri üzerindeki Regülatör Köprü'de meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen bir motosiklet, 01 M 0560 plakalı minibüse yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletteki 2 kişi düşerek yaralandı.
Yaralılar, ambulans ile hastaneye kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - ADANA
Son Dakika Konya'da 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2'si uzman çavuş, 3 kişi hayatını kaybetti Öğretmen dizisinin 3. bölüm fragmanı yayınlandı! Zeynep, Akif'in sırrını itiraf ediyor Bonzai kullanıp direksiyona geçen sürücü, park halindeki minibüse çarparak durabildi İstanbul'da içi yolcu dolu olan minibüsü silahla taradılar! O anlar kamerada