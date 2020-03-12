Motosiklet minibüse çarptı: 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Motosiklet minibüse çarptı: 2 yaralı - Son Dakika

Motosiklet minibüse çarptı: 2 yaralı

6 saat önce

Adana'da bir motosikletin minibüse çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Motosiklet minibüse çarptı: 2 yaralı, System.String[]

Adana'da bir motosikletin minibüse çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, kaza Seyhan Nehri üzerindeki Regülatör Köprü'de meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen bir motosiklet, 01 M 0560 plakalı minibüse yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletteki 2 kişi düşerek yaralandı.


Yaralılar, ambulans ile hastaneye kaldırıldı.


Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - ADANA

Seyhan, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 02:31 Kaynak: İHA
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