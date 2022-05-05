Motosiklet minibüsle çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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Motosiklet minibüsle çarpıştı: 1 yaralı

05.05.2022 17:12
Motosiklet minibüsle çarpıştı: 1 yaralı

Balıkesir'in Manyas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

Balıkesir'in Manyas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gönen yönünden Manyas girişinde bulunan Sanayi Sokağı'na dönmek isteyen M.G. yönetimindeki 10 AEV 656 plakalı minibüs ile Sanayi yönünden Gönen yoluna çıkmakta olan Ş.S. yönetimindeki 10 K 0022 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışma sonrası 112 sağlık ekipleri olay yerine gelerek yaralı motosiklet sürücüsü Ş.S'yi Bandırma Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi. - BALIKESİR

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Balıkesir, Minibüs, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Motosiklet minibüsle çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Motosiklet minibüsle çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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