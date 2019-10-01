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Motosiklet ödüllü kamp

1 saat önce

Safranbolu Müzekent Motosiklet Kulübü tarafından 6. Müzekent Doğa ve Motosiklet Kampı düzenlenecek.

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Safranbolu Müzekent Motosiklet Kulübü tarafından 6. Müzekent Doğa ve Motosiklet Kampı düzenlenecek.


Safranbolu Müzekent Motosiklet Kulübü tarafından 4-6 Ekim tarihleri arasında 6. Müzekent Doğa ve Motosiklet Kampı düzenlenecek. Kulüp Başkanı Celil Özdemir, kampı geleneksel olarak düzenlediklerini söyledi.


"Slogana gerek yok kampçılar bizi tanır" diyen Özdemir, kamp süresince çeşitli yarışmalar ve gösteriler yapılacağını belirtti. Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden motosiklet sevenlerin Safranbolu'ya geleceğini ifade ede Özdemir, "Kampımızın 6'ıncısını düzenlemenin gururunu yaşıyoruz. Kampımıza her yıl büyük bir ilgi oluyor. Kamp süresince çeşitli yarış ve gösterilerimiz oluyor. Bu yıl çekilişle bir motosiklet hediye edeceğiz. Tüm motosiklet sevenleri kampımıza bekliyoruz. Kampımıza katılım, yarışmalarımıza ve gösterilerimize katılımlar ücretsizdir" dedi.


Toplumda motosikletin kötü bir algısı olduğunu aktaran Özdemir, "Biz bu algıyı bu tür etkinliklerle kırmaya çalışıyoruz. Motosiklet kullanan insanların kötü insanlar olmadığını anlatmaya, göstermeye çalışıyoruz. Trafikte kaskımızı, korucu önlemlerimizi alarak motosiklet kullanıyoruz. Karşımızdaki diğer sürücülere saygısızlık etmeden trafikte ilerliyoruz. Otomobil, kamyon, otobüs gibi ağır vasıta sürücülerinin de bizlerin trafikte olduğunu görmelerini, trafikte farkımıza varmalarını istiyoruz. Bu tür etkinliklerle genç arkadaşlarımıza motosikleti nasıl kullanmaları gerektiği, trafik kurallarına uymaları gerektiği gibi konularda da bilgilendiriyoruz" diye konuştu.


Özdemir, kros yarışlarının cumartesi günü saat 14.00'da yapılacağını belirterek, kamp alanını aldıklarından daha temiz bırakacaklarını sözlerine ekledi. - KARABÜK

Safranbolu, Motosiklet, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 06:03 Kaynak: İHA
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