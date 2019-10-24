Son Dakika Haberleri: Motosiklet önce otomobile, ardından kaldırımdaki yayaya çarptı
Son Dakika 3. Sayfa Motosiklet önce otomobile, ardından kaldırımdaki yayaya çarptı

Motosiklet önce otomobile, ardından kaldırımdaki yayaya çarptı

37 dakika önce

Motosiklet önce otomobile, ardından kaldırımdaki yayaya çarptı Avcılar'da kaldırımdaki adama motosikletin çarptığı anlar kameradaİSTANBUL - Avcılar'da cadde üzerinde seyir halindeki motosiklet önce bir otomobile, ardından da kaldırımdaki yayaya çarptı.

Motosiklet önce otomobile, ardından kaldırımdaki yayaya çarptı

Avcılar'da kaldırımdaki adama motosikletin çarptığı anlar kamerada

İSTANBUL - Avcılar'da cadde üzerinde seyir halindeki motosiklet önce bir otomobile, ardından da kaldırımdaki yayaya çarptı. Yaşanan kaza anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaza, dün saat 11.00 sıralarında Firüzköy Bulvarı Esenyurt istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 10 Y 6233 plakalı motosiklet sürücüsü, önünde aniden sağa dönüş yapmak isteyen bir otomobile çarptı. Motosikletin gidon hakimiyetini kaybeden sürücü, ardından kaldırımda yürüyen yaşlı bir adama çarptı. Yaşanan kaza sonrası yaralı adama ilk müdahale kendisine çarpan sürücü ve çevredeki vatandaşlar tarafından yapıldı. Kaza sonrası durumu hafif olan sürücü olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Yaşanan kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde motosiklet sürücüsü aniden sağa dönüş yapmak isteyen bir otomobile çarpıyor. Sürücünün daha sonra kaldırıma çıkarak yaşlı bir adama çarptığı görülüyor.

(MD- MB-ÖFA

Motosiklet önce otomobile, ardından kaldırımdaki yayaya çarptı

Motosiklet, Avcılar, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 09:14 Kaynak: İHA
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