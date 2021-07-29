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Motosiklet otobüs ile çarpıştı, otobüs şoförü isyan etti - Son Dakika

Motosiklet otobüs ile çarpıştı, otobüs şoförü isyan etti

29.07.2021 20:26

Motosiklet otobüs ile çarpıştı, otobüs şoförü isyan etti Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Motosiklet otobüs ile çarpıştı, otobüs şoförü isyan etti

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Otobüs durağında yaşanan kazada, kentte şoför olarak çalışan bir kişi de motosiklet sürücülerine tepki gösterdi.

Kaza, ilçeye bağlı Atatürk Bulvarı'nda bulunan otobüs durağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Selim K. idaresindeki 34 BKC 893 plakalı motosiklet, Anıt Kavşağına seyir halindeyken duraktaki park yerine girmeye çalışan 67 M 8030 plakalı halk otobüsünün sağ ön kapısına çarparak devrildi. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü Selim K. ile motosiklette yolcu olarak bulunan Davut C. yola savruldu. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekibi yönlendirildi. Kazada yaralanan gençler, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları ilk müdahale sonrası ambulanslara alınarak ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Öte yandan, olay yerinde bulunan otobüs şoförü Birol Orhan, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Son zamanlarda Ereğli'de motor terörü yaşanmaktadır. 15-16 yaşlarındaki çocukların altında motosiklet var. Ben kendim bile 3-4 defa kaza atlattım. Sağımdan, solumdan hızlı geçiyorlar, ne yaptıkları belli değil. Her gün olan şeyler bunlar. Biz trafikteki sürücüler olarak, çoğu medyaya yansımayan çok sayıda kazalara şahit oluyoruz. Motosiklet sürücülerinin daha dikkatli olmalarını bekliyoruz." dedi.

Motosiklet otobüs ile çarpıştı, otobüs şoförü isyan etti
Motosiklet otobüs ile çarpıştı, otobüs şoförü isyan etti
Motosiklet otobüs ile çarpıştı, otobüs şoförü isyan etti
Motosiklet otobüs ile çarpıştı, otobüs şoförü isyan etti
Motosiklet otobüs ile çarpıştı, otobüs şoförü isyan etti
Motosiklet otobüs ile çarpıştı, otobüs şoförü isyan etti
Motosiklet otobüs ile çarpıştı, otobüs şoförü isyan etti
Motosiklet otobüs ile çarpıştı, otobüs şoförü isyan etti
Motosiklet otobüs ile çarpıştı, otobüs şoförü isyan etti
Motosiklet otobüs ile çarpıştı, otobüs şoförü isyan etti
Motosiklet otobüs ile çarpıştı, otobüs şoförü isyan etti

Motosiklet, Zonguldak, Ereğli, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Motosiklet otobüs ile çarpıştı, otobüs şoförü isyan etti - Son Dakika


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