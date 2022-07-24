Motosiklet otobüse çarptı: 1 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Motosiklet otobüse çarptı: 1 yaralı

24.07.2022 12:47
Motosiklet otobüse çarptı: 1 yaralı

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde otobüse çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde otobüse çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza Manisa'nın Saruhanlı ilçesi Halitpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre H.T.K. (13), plakasız motosikletiyle seyir halindeyken Z.Ç. idaresindeki 45 AG 519 plakalı şehir içi otobüsünün ön tarafına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere yuvarlanan H.T.K., önce Saruhanlı Devlet Hastanesine ardından da üniversite hastanesine sevk edildi. Kazada yaralanan H.T.K.'nin sol kolunda ve sol ayağında kırıkların olduğu belirtilirken hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

YORUMLAR
500
Ahmetli'de amcasını bıçaklayan kişi gözaltına alındı Ahmetli'de amcasını bıçaklayan kişi gözaltına alındı Yol kenarındaki ot yangını kontrol altına alındı Yol kenarındaki ot yangını kontrol altına alındı
Kaynak: İHA

Halitpaşa, Saruhanlı, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Motosiklet otobüse çarptı: 1 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:34 Çanakkale'deki bu hayrata sosyal medyada yorum yağdı! 1 lirayla çalışıyor
11:59 Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'dan iddialı çıkış: Yüzde 8'in üzerindeyiz
11:50 Kocaeli'de define uğruna 2 bin yıllık tarihi tümülüs talan edildi
11:38 Gelin ve damat düğünde yere kapaklandı! Konuklar büyük şaşkınlık yaşadı
11:33 Melih Gökçek'ten Mansur Yavaş'a 'Ankapark' yanıtı: Anket göstermelik, orayı yok edecek
11:31 Ukrayna medyasından akılalmaz iddia! Erdoğan'ın karşısına Putin'in dublörü mü çıktı?
11:14 Luiz Gustavo'nun yeni adresi Suudi Arabistan! Fenerbahçe'de ayrılık resmileşti
11:08 Maganda kurşunu bisikletiyle eve dönen 12 yaşındaki Onur'u hayattan kopardı
11:05 İETT otobüsünde çılgına çeviren olay! Şüpheliyi tekme tokat dövdüler
11:02 2,5 dakikada 100 bin liralık soygun! Hırsızlar her yerde aranıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2022 12:48:35. #1.13#
SON DAKİKA: Motosiklet otobüse çarptı: 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement