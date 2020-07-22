Motosiklet otomobil ile çarpıştı: 1'i polis 2 yaralı (2) - Son Dakika

KAZA ANI BİR İŞ YERİNİN GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

İzmir'in Konak ilçesinde motosikletin, önündeki otomobile arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada, 1'i polis 2 kişi yaralandı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde, Y.E.D. yönetimindeki 35 AHA 808 plakalı otomobil sokaktan çıkarak dönüş yaptığı sırada, polis memuru Mehmet Şahin Mazı yönetimindeki motosiklet otomobile çarpıyor. Kaza sonucunda, Mazı ve arkasında yolcu konumunda bulunan arkdaşı yola savruluyor.

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, -