Son Dakika Haberleri: Motosiklet Otomobil ile Çarpıştı: 1 Yaralı

Motosiklet Otomobil ile Çarpıştı: 1 Yaralı

39 dakika önce

Samsun'da motosikletin otomobil ile çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Motosiklet Otomobil ile Çarpıştı: 1 Yaralı, System.String[]
Samsun'da motosikletin otomobil ile çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi Barış Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Oğuzhan Özdemir (19) idaresindeki 55 AAG 915 plakalı motosiklet Bayram Boy (37) yönetimindeki 24 AN 210 plakalı otomobile yandan çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Oğuzhan Özdemir, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 09:11 Kaynak: İHA

Oğuzhan Özdemir, Samsun, 3. Sayfa
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