Son Dakika Haberleri: Motosiklet otomobil ile çarpıştı: 1 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Motosiklet otomobil ile çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

Motosiklet otomobil ile çarpıştı: 1 yaralı

6 saat önce

Samsun'da motosikletin otomobil ile çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Motosiklet otomobil ile çarpıştı: 1 yaralı, System.String[]

Samsun'da motosikletin otomobil ile çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Kaza, Samsun'un Canik ilçesi Hasköy Mahallesi Sarıpınar Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Habil Genç idaresindeki 55 BCE 94 plakalı motosiklet, yola giriş yapmak isteyen Ayşe Yılmaz yönetimindeki 5 DD 850 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Habil Genç 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Samsun, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 04:03 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Manisa'da otomobil takla attı, 2 kişi ölümden döndü
Kendini banyoda asan genci annesi son anda kurtardı Kendi tabancasıyla vurulan sürücünün otomobili Kaymakam'ın makam aracına çarptı Lüks yatta büyük skandal! Genç kadınla ilişkiye giren kaptan kaza yaptı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2019 23:00:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Motosiklet otomobil ile çarpıştı: 1 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]