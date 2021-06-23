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Motosiklet otomobile arkadan çarptı: 2 ağır yaralı - Son Dakika

Motosiklet otomobile arkadan çarptı: 2 ağır yaralı

23.06.2021 04:51

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde seyir halindeki otomobile, motosiklet çarptı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde seyir halindeki otomobile, motosiklet çarptı. Meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü ve yolcu konumundaki kişi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Pamukkale ilçesi Deliktaş Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Fevzi Çakmak Bulvarı üzerinde Deliktaş Altgeçidi karayolundan Ankara istikametine ilerleyen sürücü E.E.Ş., 07 AER 277 plakalı motosikletiyle aynı yönde seyir halinde olan sürücü N.E.'nin kullandığı 20 BEV 22 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin arka camı kırıldı. Yolcu konumunda bulunan A.S.'de otomobilin tavanına çarparak yola düştü. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri motosiklet sürücüsü E.E.Ş. ve yolcu konumundaki A.S., ağır yaralı olarak ilk müdahalenin ardından ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri yolu trafiğe kapatırken çevrede güvenlik önlemleri alındı. Trafik polisleri olay yerinde incelemelerde bulundu. Otomobil sürücüsünün ise ifadesi alınmak üzere karakola sevk edildi.

Öte yandan, meydana gelen kazada otomobil ve motosiklet kullanılamaz hale geldi.

Kaza ile ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - DENİZLİ

Motosiklet otomobile arkadan çarptı: 2 ağır yaralı
Motosiklet otomobile arkadan çarptı: 2 ağır yaralı
Motosiklet otomobile arkadan çarptı: 2 ağır yaralı
Motosiklet otomobile arkadan çarptı: 2 ağır yaralı
Motosiklet otomobile arkadan çarptı: 2 ağır yaralı
Motosiklet otomobile arkadan çarptı: 2 ağır yaralı

Motosiklet, Pamukkale, Denizli, Kaza, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Motosiklet otomobile arkadan çarptı: 2 ağır yaralı - Son Dakika


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