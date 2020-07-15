Motosiklet otomobile çarptı. 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Motosiklet otomobile çarptı. 1 ölü, 1 yaralı

Aksaray'da motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı.

Aksaray'da motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı.


Kaza, Aksaray- Nevşehir karayolu 20. Bulvar üzerinde saat 19.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray'dan Nevşehir istikametine seyreden Ali Yar (28) idaresindeki 68 EK 739 plakalı motosiklet, kavşaktan çıktığı iddia edilen Meral G. (38) yönetimindeki 34 FJ 9881 plakalı otomobile yandan çarptı. Motosikletin hurdaya döndüğü kazada motosiklet sürücüsü ve arkasında yolcu olarak bulunan Lütfi G. (14) ağır yaralandı. Diğer araç sürücüleri tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri 2 ağır yaralıyı Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Ali Yar yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsünün gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AKSARAY

Motosiklet, Aksaray, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 23:11 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Motosiklet otomobile çarptı. 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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