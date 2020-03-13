Motosiklet otomobile çarptı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Motosiklet otomobile çarptı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Motosiklet otomobile çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

6 saat önce

Konya'nın Akşehir ilçesinde motosikletin otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 14 yaşında bir çocuk hayatını kaybetti, 2 çocuk yaralandı.

Motosiklet otomobile çarptı: 1 ölü, 2 yaralı, System.String[]

Konya'nın Akşehir ilçesinde motosikletin otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 14 yaşında bir çocuk hayatını kaybetti, 2 çocuk yaralandı.


Kaza, Akşehir ilçesi Yarenler Mahallesi 24 Ağustos Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sağ şeritten ilerleyen üzerinde 3 çocuğun bulunduğu plakasız motosiklet, sol şeritte seyir halindeki O.Ö. idaresindeki 06 FD 7668 plakalı otomobile sağ taraftan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle orta refüje çıkan motosiklette bulunan çocuklar yola savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerinde polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Motosikleti kullanan Mevlüt Can K. (14) ağır yaralı olarak kaldırıldığı Akşehir Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Motosiklette bulunan ve kazada yaralanan diğer 2 çocuktan 14 yaşındaki Hakkı C. ve 15 yaşındaki Batuhan Y.'nin tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.


Kazada araç sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

Motosiklet, Akşehir, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 03:17 Kaynak: İHA
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