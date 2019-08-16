Motosiklet otomobile çarptı; 1 yaralı
1 saat önce
Niğde'de motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Niğde Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 11:10 Kaynak: İHA
'de motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, kaza Merkez Hastaneler Kavşağında meydana geldi. M.B. yönetimindeki plakasız motosiklet, kırmızı ışıkta geçmesi sonucu A.Ö. yönetimindeki 51 BB 262 plakalı otomobile çarptı. Kaza yerine çağrılan ambulansla Niğde Ömer Halisdemir
Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan motosiklet sürücüsü M.B.'nin tedavi altına alındı. M.B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NİĞDE
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