Motosiklet otomobile çarptı: 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Motosiklet otomobile çarptı: 1 yaralı - Son Dakika

Motosiklet otomobile çarptı: 1 yaralı

50 dakika önce

Bursa'nın Mustafakemalpaşa Yalıntaş mahalle kavşağında medyana gelen kazada otomobil ile motosiklet çarpıştı.

Motosiklet otomobile çarptı: 1 yaralı, System.String[]

Bursa'nın Mustafakemalpaşa Yalıntaş mahalle kavşağında medyana gelen kazada otomobil ile motosiklet çarpıştı. Aşırı hız ve dikkatsizlik beraberinde bir kişinin yaralanmasına neden oldu. Meydana gelen trafik kazasında otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü ölümden döndü. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü metrelerce ileriye düştü.


Kaza, Mustafakemalpaşa Yalıntaş mahalle kavşağında medyana geldi.


Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde meydana gelen kazada ilçe merkezine gitmek için karşı şeride geçmeye çalışan 16 BTJ 92 plakalı otomobilin sürücüsü ile Yalıntaş istikametine giden 59 KP 689 plakalı motosikletin sürücüsü çarpıştı.


Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü metrelerce sürüklenerek ayağından darbe aldı. Otomobil ve motosiklette maddi hasar meydana geldi. Olay yerinde gelen 112 sağlık ekibi tarafından yapılan müdahalenin ardından motosiklet sürücüsü Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Kavşakta sürekli yaşanan kazalar ise vatandaşların tepkisine neden olurken, yetkililerin bir an önce çözüm bulmasını istendi. - BURSA

Mustafakemalpaşa, Yalıntaş, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 02:21 Kaynak: İHA
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