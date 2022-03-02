Motosiklet otomobile çarptı, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Motosiklet otomobile çarptı, 2 kişi yaralandı

02.03.2022 15:50
Motosiklet otomobile çarptı, 2 kişi yaralandı

Nevşehir'de motosikletin otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Nevşehir'de motosikletin otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Güzel Yurt Mahallesi Vefa Küçük Caddesi üzerinde meydana gelen kazada motosiklet, seyir halindeki otomobile çarptı. Kazanın ardından motosiklet kullanılamaz hale gelirken, üzerinde bulunan 2 kişi de yaralandı. Yaralılar sevk edilen ambulanslar ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yolda inceleme yaptı. Motosiklette çekici ile kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NEVŞEHİR

Motosiklet otomobile çarptı, 2 kişi yaralandı

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Motosiklet, Nevşehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Motosiklet otomobile çarptı, 2 kişi yaralandı - Son Dakika


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