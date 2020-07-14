Motosiklet otomobile çarptı: 2 yaralı...Kaza anı kamerada
Motosiklet otomobile çarptı: 2 yaralı...Kaza anı kamerada -Kaza anı saniye saniye görüntülendi Düzce Aydınpınar Caddesi'nde motosiklet sollama yaptığı esnada sokağa girmeye çalışan otomobile çarptı.
Motosiklet otomobile çarptı: 2 yaralı...Kaza anı kamerada
-Kaza anı saniye saniye görüntülendi
DÜZCE - Düzce Aydınpınar Caddesi'nde motosiklet sollama yaptığı esnada sokağa girmeye çalışan otomobile çarptı. Kazada motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı. Kaza an be an güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay Düzce'nin Aydınpınar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre C.G. idaresindeki 81 DZ 404 plakalı Renault marka otomobil Aydınpınar Caddesi'nden Osman Nuri Sokağa girdiği sırada sollama yapan Murat T. idaresindeki 81 EL 376 plakalı motosiklet çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ile arkada yolcu olarak bulunan Metin T. yola savruldu. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı ile olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler motosiklet sürücüsü Murat T. ve motosiklette yolcu olarak bulunan Metin T.'ye olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirmesinin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi acil servisine kaldırarak tedavi altına aldı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Emniyet kaza ile ilgili inceleme başlattı.
Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 19:10 Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Motosiklet otomobile çarptı: 2 yaralı...Kaza anı kamerada - Son Dakika
Son Dakika 01:13 Acun Ilıcalı, Hollanda kulübü Fortuna Sittard'ı resmen satın aldığını açıkladı 00:34 Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can Canseven oldu 00:05 Muharrem İnce'nin ardından Erdal Aksünger de Haber Global canlı yayınını terk etti 23:58 Azerbaycan'da halk, Ermenistan'ın saldırılarını protesto etmek için sokağa çıktı 23:32 Eski eşini sokak ortasında bıçaklayarak öldüren cani, cinayeti neden işlediğini sorgusunda itiraf etti 22:55 Ağrı'da partilerinden istifa eden 3 belediye başkanı AK Parti'ye geçti 22:53 Bakan Soylu sosyal medyadan paylaştı: Peygamber Efendimize hakaret eden pislik alındı 22:29 Ayasofya'da ilk namazı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldıracak 21:29 Bir aydan fazla denizde olan balıkçılarda koronavirüs çıktı 20:42 Ebru Akel ve Özer Sancak'ın 8 yıllık evliliği tek celsede bitti 18:10 1 kişinin ölümüne neden olan otobüs kazasının kamera görüntüsü ortaya çıktı 15:58 Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı 15:36 Ev ve araç almak isteyenler dikkat! İşte bankaların konut ve taşıt kredisi için belirlediği faiz oranları 15:29 Faturaları düşürmek için doğal gaz endekslerini düşüren şahıs yakalandı 15:26 Temizlik işçisi, yol kenarında poşetin içinde cansız beden parçaları buldu