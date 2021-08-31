Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Cadde üzerinde seyir halinde olan sürücü Kirman Muhammetoğluyönetimindeki 59 NB 988 plakalı otomobil, karşı şeritten gelip kontrolden çıkan sürücü Sabit İncebayyönetimindeki 16 AFE 687 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle park halindeki TIR dorsesi arasında kalan motosiklet parçalara ayrıldı. Sürücüsü yaralandı.

BURSA - Bursa 'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Motosiklet parçalara ayrılırken, kaza anı bir işyeri güvenlik kamelarına yansıdı.

Otomobil ile motosikletin çarpıştığı kaza kamerada

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haber! Otomobil ile motosikletin çarpıştığı kaza kamerada - Son Dakika

Standart altının kilogram fiyatı 481 bin liradan tamamladı

İçinde ukde kaldı! Usta oyuncu Ferhan Şensoy, oynamak istediği oyunu oynayamadan vefat etti

Nike, çalışanlarına pandeminin sebep olduğu stresi azaltmak için "kafa izni" verdi

Afganistan'dan gelen video kafa karışıklığı yarattı! Usame bin Ladin'e yakın olan ismin ABD tarafından öldürüldüğü söylenmişti