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Motosiklet park halindeki araca arkadan çarptı: 2 yaralı - Son Dakika

Motosiklet park halindeki araca arkadan çarptı: 2 yaralı

02.11.2021 17:25
Motosiklet park halindeki araca arkadan çarptı: 2 yaralı

Motosiklet park halindeki araca arkadan çarptı: 2 yaralı Gaziantep'te motosiklet, park halindeki hafif ticari araca arkadan çarptı.

Motosiklet park halindeki araca arkadan çarptı: 2 yaralı

GAZİANTEP - Gaziantep'te motosiklet, park halindeki hafif ticari araca arkadan çarptı. Çarpma sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerine doğru Şehitkamil ilçesi 4. Organize Sanayi Bölgesi 22. cadde üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, İmam Ö. idaresindeki 27 U 0833 plakalı motosiklet, park halindeki 06 CHZ 914 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü İmam Ö. ile arkasındaki arkadaşı Ekrem Y. savrularak yere düştükten sonra yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılar İmam Ö. ile Ekrem Y.'yi ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Motosiklet park halindeki araca arkadan çarptı: 2 yaralı
Motosiklet park halindeki araca arkadan çarptı: 2 yaralı
Motosiklet park halindeki araca arkadan çarptı: 2 yaralı
Motosiklet park halindeki araca arkadan çarptı: 2 yaralı
Motosiklet park halindeki araca arkadan çarptı: 2 yaralı
Motosiklet park halindeki araca arkadan çarptı: 2 yaralı

Organize Sanayi Bölgesi, Şehitkamil, Gaziantep, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Motosiklet park halindeki araca arkadan çarptı: 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Motosiklet park halindeki araca arkadan çarptı: 2 yaralı - Son Dakika
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